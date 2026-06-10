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ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ | ಹಣಕಾಸು, ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಪ್ರ

ಸಾವಿರಾರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಗದವು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡೆಟ್‌ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳಡಿ ಉಪ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದಾದ ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಫಂಡ್ (ಎಂಎಎಎಫ್) ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳೂ ಇವೆ. ನಾವು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ. ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವ ತನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಡೆಟ್‌ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಶುರುಮಾಡಲಿ?

–ವಸಿಷ್ಠ ಕಶ್ಯಪ್, ಮೈಸೂರು

ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ, ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಲಾರ್ಜ್‌ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಯಾಪ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಡೆಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಫಂಡ್  ಎಂಬ ವರ್ಗ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ  ಹೂಡಿಕೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ. 10ರಿಂದ ಶೇ 70ರವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಗದ ಕೆಲವು ಫಂಡ್‌ಗಳು ಶೇ 50ರಿಂದ ಶೇ 65ರವರೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಶೇ 35ರಿಂದ ಶೇ 50ರವರೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ ಶೇ 65ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ  ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಡೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಷನ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಮರುಸಮತೋಲನ ನೀತಿ, ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಲಾರ್ಜ್, ಮಿಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ‘ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು; ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ’ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾದ ಹೂಡಿಕೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ, ಡೆಟ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರುವ ಕಾರಣ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ, ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಅವಧಿ, ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ₹50,000 ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಗತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವುದೂ ಉತ್ತಮ. ಇವು ನೇರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗಳಷ್ಟು ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಡೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆ) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜಿತ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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