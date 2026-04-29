ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ | ಹಣಕಾಸು, ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಫಂಡ್ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸೋಣ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೊಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆ ಬೇಕಿತ್ತು.
-ದಯಾ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನೀವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಬಹಳಷ್ಟು ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಫಂಡ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಾಭ–ನಷ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು — ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳು, ವಲಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು.
ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು 6ರಿಂದ 8 ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಮಿಡ್/ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಇರುವ ಫಂಡ್ — ಈ ರೀತಿಯ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೆಕ್ಟರ್ ರೊಟೇಶನ್ (ವಲಯವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಆವರ್ತನ) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಏರಿಳಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಲಯವಾರು ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ - ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ವಲಯವಾರು ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆವರ್ತನ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ‘ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ’ಯ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆ-ಅಧಿಕಾರ ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ
ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಫಂಡ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗಳಿಕೆ, ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ, ವಲಯವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಇವೆಯೇ ಎಂಬುದು. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು; ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇಟಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಳಸಬಹುದು; ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡಲಾರವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರೀಟ್ಸ್) ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಇರುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಬದಲು ಹಣವನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಡೆಟ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ತರಲು ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ 15ರಷ್ಟನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಹಾಗೆಯೇ ಆದಾಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ಶೇ 5ರಿಂದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ.
