ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾನು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನದ ಎನ್ಎವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆಯೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಯಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ 5-10ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ, ಫಂಡ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ನಿತ್ಯದ ಎನ್ಎವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎನ್ಎವಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೂಚಕ; ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್-ರಿಟರ್ನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡದೆ, ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
