ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಪ್ಯಾನ್ ನಮೂದಿಸುವ ಮಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನ್ವಯ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 10ರ ಅಡಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೃಹಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೌದಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ – ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಸ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉತ್ತರ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ (ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಎರಡೂ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹರು.

ನೀವು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ [ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಸೆಕ್ಷನ್ 11(11)] ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೃಹಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 22(2) ಅನ್ವಯ ಗರಿಷ್ಠ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ನಮೂದಿಸುವ ಮಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಂದೇಹ. ಇದು ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಇದು ನಮ್ಮ ನಗದು ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯೇ? – ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಮಂಗಳೂರು

ಉತ್ತರ: ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ನಮೂದಿಸುವುದು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಘೋಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 159ನ್ನು (ಹಳೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 114ಬಿ) ಪರಿಷೃತ ದರಗಳೊಡನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

1.ಬ್ಯಾಂ