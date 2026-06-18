<p><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ:</strong> ನಾನು ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ನಾನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ – ವಿಖ್ಯಾತ್, ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಉತ್ತರ</strong>: ನೀವು ವಿವರಿಸಿದ ಅನುಭವವು ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅನುಭವ. ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಲಾಭದ ಬದಲು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇವು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ನಿಫ್ಟಿ 50, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್50 ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 50 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪಾಲಿನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಫ್ಟಿ 50 ರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 50 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷೇರುಗಳಂತೆ ಅತಿಯಾದ ಏರಿಳಿತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇವು ಸಹಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ.</p><p>ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ರಿಯ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ನಿರಂತರವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ</strong>: ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 80 ವರ್ಷ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.<br>ಎ) ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ₹71,000<br>ಬಿ) ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ₹49,500<br>ಸಿ) ಗೃಹ ಬಾಡಿಗೆ ₹16,500<br>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇದು ₹16.44 ಲಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ನನ್ನ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಇಂತಿವೆ.<br>ಎ) ಮನೆ ಕಂದಾಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತ ₹16,000<br>ಬಿ) ವಾಹನ ಸಾಲದ ಅಸಲು-ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ₹4.50 ಲಕ್ಷ<br>ಸಿ) ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.<br>ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ – ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, ಕೋರಮಂಗಲ</p><p><strong>ಉತ್ತರ</strong>: ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಮೂರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ (ಪಿಂಚಣಿ), ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ‘ಸಂಬಳದ ಆದಾಯ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತವೂ ಸಂಬಳದ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ‘ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯ’ ಎಂಬ ವರ್ಗದಡಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನೀವು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮನೆ ಕಂದಾಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ನಿವ್ವಳ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಂದಾಯದ ಮೊತ್ತ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ವಾಹನ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ₹4.50 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಡ್ಡಿ, ಸವಕಳಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.</p><p>ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಕಡಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರ, ಪತಿ/ಪತ್ನಿ, ಅವಲಂಬಿತ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ, 80ಡಿ, ಗೃಹಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>