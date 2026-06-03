ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ತೀರಿಹೋದರು. ಅವರ ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಪತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಲಾಭಾಂಶ (ಡಿವಿಡೆಂಡ್) ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಅನೇಕ ಪಾಲು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಇರಬಹುದು. ಷೇರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1980-90ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಅವರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ನಾನು ಪಡೆಯಬಹುದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಷೇರುಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗವಾದ ದಿನದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೋ?. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಷೇರುಪತ್ರಗಳು ಈಗಲೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ರದ್ದಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಷೇರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಬಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರುದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಕಾನೂನು ವಾರಸುದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಫಾರಂ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆರ್ಟಿಎ) ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ (ಐಇಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಸುದಾರರು ಐಇಪಿಎಫ್-5 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಐಇಪಿಎಫ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಸೂಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವೆ, ಐಇಪಿಎಫ್ ಷೇರು) ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಹೌದು. ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಫೋಲಿಯೊ ಸಂಖ್ಯೆ, ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರರ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಟಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದೂ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ತಂದೆಯವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ‘ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಷೇರುಗಳು ವರ್ಗವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಅಂದಿನ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವೂ ವಾರಸುದಾರರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಖರೀದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಾರಸುದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಷೇರುಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಐಇಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮರುಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ವಾರಸುದಾರರ ಸಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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