ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ | ಹಣಕಾಸು, ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಫ್ಆ್ಯಂಡ್ಒ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕಾಗುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗತಿಯ ಅನುಸಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಊಹೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುಸಿತವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ತುಸು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಮರೀಚಿಕೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮೊತ್ತವೇ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?– ವೆಂಕಟ ಶಿವ, ಬೆಂಗಳೂರು