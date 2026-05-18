ಸಕ್ರಮ: ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹5,000 ದಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹5,000 ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು (ಎತ್ತರ, ಎಫ್ಎಆರ್, ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್) ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇ 5ರ ಬದಲಾಗಿ ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊತ್ತವು ದುಬಾರಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ-ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ನಿವೇಶನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 6ರಿಂದ ಶೇ 12ರವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹5,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೇ 14ರಿಂದ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 1.75 ಎಫ್ಎಆರ್ ಹೊಂದಿರುವ 2,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 3,500 ಚದರ ಅಡಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 525 ಚದರ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹26.25 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>'ಕೇವಲ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಈ ದಂಡದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ನಗರದ ಸುಹಾಸ್ ಅನಂತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಾಲೀಕರು ಶೇ 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು) ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>