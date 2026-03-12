ಹಣಕಾಸು: ಹೊಸತನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ..

<blockquote>ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳ (ವಿ.ಸಿ) ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ</blockquote>.<p>ಹೊಸತನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಬರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಗೂಗಲ್ನಂಥವು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತು ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಎ.ಐ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವ, ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.</p>.<p>ನಾವು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ.</p><p>ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳ (ವಿ.ಸಿ) ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<h3>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ?</h3>.<p>ಕಳೆದ 10–15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಹಿವಾಟು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ಹಲವು ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿತ್ತಾದರೂ, ಸೀಮಿತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಲ್ಲದ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ...</strong></p>.<p>* ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ದೇಶದ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>* ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>* ಹೊಸ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>* ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಔದ್ಯಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸತನವನ್ನು ಅರಸುವ, ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ‘ಹೊಸತನದ ಉದ್ಯಮ’ಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ,<br>ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದು ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಅವುಗಳ ಷೇರುಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೊಸತನದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p>.<h3>ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ</h3>.<p>ಹೊಸತನದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಏರಿಳಿತವು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು, ಅವುಗಳ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಅವು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವು ಇನ್ನೂ ಲಾಭದ ಹಾದಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಬಗೆಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಷೇರುಮೌಲ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಷೇರುಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭದ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿರುವ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ತೀರಾ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ವಿ.ಸಿ ಬೆಂಬಲಿತ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ಅನ್ನು ಅವು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. </p>.<h3>ಈ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?</h3>.<p>ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದಾದರೂ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<h3>ವಹಿವಾಟಿನ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ: </h3><p>ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ವಹಿವಾಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು ಎಂಬುದು ಆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮವು ನಡೆಸುವ ವಹಿವಾಟು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ (ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ), ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಸಿಗಬಹುದು, ನಗದು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p><strong>* ಆಡಳಿತದ ಗುಣಮಟ್ಟ: </strong>ಕಂಪನಿಗಳ ಆಡಳಿತದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಹಜ ಮಾನದಂಡಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ತಂಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ತಜ್ಞತೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>* ಮೌಲ್ಯ:</strong> ಹೊಸತನದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು, ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಗುವ ವರಮಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇತರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ</strong> </p><p>* ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸವಾಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಹಲವರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. </p><p>* ಇವುಗಳ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ. </p><p>* ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಷೇರುಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಳಿತ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ ಯುಟಿಐ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a 