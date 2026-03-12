ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesssheru maarukatte

ಹಣಕಾಸು: ಹೊಸತನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ..

ನಿತಿನ್ ಜೈನ್
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವೆಂಚರ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ಗಳ (ವಿ.ಸಿ) ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ
InvestmentShare Market

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT