ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ ಮಾತು: ಟಿಬಿಒ ಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿ

ಪ್ರವಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಟಿಬಿಒ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ₹1,360ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬಿ2ಬಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p><p>ಟಿಬಿಒ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನ, ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು 2024–25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ 2027–28ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇ 32ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಬಿಒ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಮೌಲ್ಯವು ₹1,091 ಆಗಿತ್ತು.</p><p><strong>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ, ವಿವರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</strong></p>