ನವೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ರ ಪಟ್ಟ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2026 ರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಪಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 89 ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ₹7,747 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಗರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಮುನ್ನಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ 74 ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ₹4,300 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ 34 ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹3,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ವೇಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನವೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 5 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಿಂದ ದೈನಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.