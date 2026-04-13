ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಅಗತ್ಯ: ಜೈದೀಪ್‌ ಪ್ರಭು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು' ಎಂದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊ.ಜೈದೀಪ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಐ–ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಿತವ್ಯಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸಾದ್ ರೂಡಗಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಪಾವಟೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಯೋಜಕ ಬಿ.ಎಚ್.ನಾಗೂರ್, ವಿ.ಎಂ. ಕೊರವಿ, ವೀರಣ್ಣ ಡಿ.ಕೆ., ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>