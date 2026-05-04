ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕಿಮ್ಮತ್ತು

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಬಲಿತ ಬೀಜವನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈಗಿತ್ತು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೇರು ಹಣ್ಣು, ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಗೇರು ಬೀಜ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಣ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೊಳವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಪ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಗೇರು ಹಂಗಾಮಿನ ವಿಶೇಷ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ (cashew apple) ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಗಳದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುತ್ತಿಗಾರಿನ ಲತಾಕುಮಾರಿ ಆಜಡ್ಕ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ (ಗೇಹ) ಜ್ಯೂಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೇರು ಹಂಗಾಮು ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಲತಾಕುಮಾರಿ, ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹80ರಿಂದ ₹100ವರೆಗೆ ದರವಿದ್ದು, ಲತಾ ಅವರು 200 ಮಿ.ಲೀ.ಗೆ ₹20ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ಸುಹಾಸ್ ಮರಿಕೆ ಅವರು ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ.

ವಿಶ್ವಕೇಶವ ಕುರುವೇರಿ ದಂಪತಿ, ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೋಝನ್ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು, ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್, ಪಲ್ಪ್ ತಯಾರಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.

'ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಒಗರು ತೆಗೆಯುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 25 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ, ನೆರೆಯವರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್.

60 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 60 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಫೆನ್ನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತರುವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬೆಳೆಗಾರರವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ತೀರಾ ವಿರಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. 'ಗೇರು ಹಣ್ಣನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ