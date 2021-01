ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ: ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇದೇ 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಪ್ರಾರಂಭ್‘ – ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ನಾಯಕರ ಜತೆಗೆ, ಉದ್ಯಮ, ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೂಡಿಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ‘ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

With most events being held virtually, it has given a great opportunity for youngsters to be a part of many interesting domestic & global forums. One such opportunity is coming up in the form of #Prarambh on 15-16 Jan. I urge our youth to be a part of it. https://t.co/DNXikcn6zd

— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2021