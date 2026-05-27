ಷೇರುಮೌಲ್ಯ: ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅದಾನಿ ಪವರ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯು ಐ.ಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಮೌಲ್ಯವು ಶೇ 1.72ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 11ನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವು ₹4.79 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವು ₹4.70 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಮೌಲ್ಯವು ಶೇ 74ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಷೇರುಮೌಲ್ಯವು ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವು ₹19.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.</p>