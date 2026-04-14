ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮರುಮಾತುಕತೆಯ ಭರವಸೆ: ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಎಫ್ಟಿಎಸ್ಇ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕ 10,591.45ಕ್ಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಿಎಸ್ಇ 40 ಸೂಚ್ಯಂಕ 8,285.37ಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಡಿಎಎಕ್ಸ್ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,980.13ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 2.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 57,877.39ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾಸ್ಪಿ ಶೇ 2.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸೆಂಗ್ 0.8ರಷ್ಟು, ಶಾಂಘೈ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಸ್&ಪಿ ಎಎೆಸ್ಪಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.5ರಷ್ಟು, ತೈವಾನ್ನ ತೈಯಾಕ್ಸ್ ಶೇ 2.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಖಲಿಸಿವೆ. ಏಳನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಈ ವಾರವೇ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ 0.4ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬೆಲೆ 98.93 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಇದು 104 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 97.09 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.