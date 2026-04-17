ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನದ ಆಶಾಭಾವನೆ: ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಓಟ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಒಳಹರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 504.86 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 78,493 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 156.80 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 24,353 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿತು.</p><p>ಬಿಎಸ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಯುನಿಲಿವರ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಟೈಟನ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಮಹೀಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 96.34 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಗುರುವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. </p><p>ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು(ಎಫ್ಐಐ) ಗುರುವಾರ ₹382.36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>