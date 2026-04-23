ಗೋದ್ರೆಜ್‌: ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯದ ಗುರಿ

ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಗೋದ್ರೆಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಮೂಹವು ತನ್ನ ಒಡೆತನದ ಇನ್ನೆರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೂಹವು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬದಲು ಸಮೂಹವು ತಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೂಹವು ಲಾಭದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿರೋಜ್ಶಾ ಗೋದ್ರೆಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೂಹದ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು (ಗೋದ್ರೆಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಗೋದ್ರೆಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೆಜ್ ಆ್ಯಗ್ರೊವೆಟ್) ಈಗ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿವೆ, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವು ₹1.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೂಹವು ಸಹಜವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೂಹವು ಹೊಸ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.