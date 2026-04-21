ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹4,300 ಏರಿಕೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹4,300 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ₹2,57,300ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ದರವು ₹800 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ₹1.57 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಭರಣ ತಯಾರಕರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಲೋಹಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಏರಿಕೆ: ಸೋಮವಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 26 ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 11 ಅಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇ 5.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತೀ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬೆಲೆ 95.20 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-51-67939297</p>