ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ತೈವಾನ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

<p>ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ತೈವಾನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' (ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿ) ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೈವಾನ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ತೈವಾನ್ನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವು $4.95 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ $4.92 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಈಗ, ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ತೈವಾನ್, ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವೆನಿಸಿದೆ.</p>.<h3><strong>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್</strong></h3>.<p>ಚಿಪ್ ದೈತ್ಯ ‘ತೈವಾನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ’ (ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿ) ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಯೇ ತೈವಾನ್ನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಪ್ರಗತಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ತೈವಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಶೇ 42 ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಷೇರುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 49 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ.</p><p>ಈ ಕಂಪನಿಯು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ, ಆ್ಯಪಲ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಐ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ಇದು ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<h3><strong>ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಅನುಕೂಲ:</strong></h3>.<p>ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೈವಾನ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಶೇ 25 ರಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಿತಿ ಶೇ 10 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಇದು ತೈವಾನ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು ತೈವಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜೆಪಿಮೋರ್ಗನ್ ಚೇಸ್ ಆಂಡ್ ಕೋ ಸಂಶೋಧನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<h3><strong>ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?</strong></h3>.<p>ತೈವಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕುಂಟುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊರಹರಿವಿನಿಂದ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಎಐ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.</p><p>‘ವೆಲ್ತ್ಮಿಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್’ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಹಣ ಎತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಐ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊರಹರಿವು: </strong></p><p>ಭಾರತವನ್ನು ತೈವಾನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು.</p><p>ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲಿನ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.</p><p>ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 90 ರಷ್ಟನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 97ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>‘ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h3><strong>ಭಾರತಕ್ಕಿದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೇನಲ್ಲ: </strong></h3>.<p>ತೈವಾನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊರಹರಿವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತವು ಎಸ್ಐಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>(ಆಧಾರ: ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>