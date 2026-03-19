ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ ಮಾತು: ಐಪಿಸಿಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌

<p>ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಐಪಿಸಿಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹1,820 ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಐಪಿಸಿಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜೆರೋಡಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಔಷಧಗಳ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬಲಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೆನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ಮುನ್ನೋಟವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>2025–26ರಿಂದ 2027–28ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಶೇ 13ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಪೂರ್ವದ ವರಮಾನ (ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ) ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ ಶೇ 16ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹1,551.90 ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</strong></p>