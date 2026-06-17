23 ಐಪಿಒ: ₹27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ‘ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 23 ಕಂಪನಿಗಳು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ₹27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಕ್ವಿರಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ (ಐಪಿಒ) ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 103 ಕಂಪನಿಗಳು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ₹1.76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಟರ್ಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 19 ಮತ್ತು 23ರಂದು ಐಪಿಒ ನಡೆಸಲಿವೆ. ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಲೆಜರ್ ಟೂರಿಸಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದ ಆಪರೇಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಕ್ರೂಸಸ್ ಐಪಿಒ ಸಹ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯು (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಐಪಿಒಗಾಗಿ ಸೆಬಿಗೆ ಈ ವಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯದ ಜೆಪ್ಟೊ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಐಪಿಒ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿವೆ. ಇವಲ್ಲದೆ, 236 ಕಂಪನಿಗಳು ಐಪಿಒಗಾಗಿ ಕರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-426782739</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>