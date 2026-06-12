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ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಸೂಚ್ಯಂಕ ಜಿಗಿತ

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬೆಲೆಯು 86.54 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:36 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:36 IST
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