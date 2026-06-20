ಐಪಿಒಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿಯೊ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ಆರ್ಐಎಲ್) ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗವಾದ ಜಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಸೆಬಿ) ಶುಕ್ರವಾರ ಕರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಐಪಿಒ ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹37,700 ಕೋಟಿ) ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು 27 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಡಿಆರ್ಎಚ್ಪಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಡಿಆರ್ಎಚ್ಪಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 137 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹12.91 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿ ಸಲಾಗುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಂದಾಜು ₹27,500 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು 2020ರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ₹43,574 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಜಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 9.99ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಶೇ 7.73ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು ₹33,737 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಗ ಜಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 66.43ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-856376215</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>