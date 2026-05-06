ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಲಾರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಬ್ರೊ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು (ಪಿಎಟಿ) ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ₹5,326 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹5,497 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>'ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪಿಎಟಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ₹82,762 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹74,392 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಎಲ್ಆ್ಯಂಡ್ಟಿ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳ ಮೊತ್ತವು ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯ ₹7.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟುಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪಾಲು ಶೇ 52ರಷ್ಟು ಇದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹38 ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>