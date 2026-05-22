ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (ಎಲ್ಐಸಿ) ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹23,420 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ₹19,013 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಗಮವು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ವರಮಾನವು ₹2.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿಮಾ ಕಂತು (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಮೂಲಕ ₹12,970 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿಮೆಯ ಕಂತಿನಿಂದ ₹81,933 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. 2024–25ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹11,069 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹79,138 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ₹57,419 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹48,151 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರಮಾನವು ₹8.84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹9.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ ₹10 ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>