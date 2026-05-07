ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರದ ಷೇರಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹3,963ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು (ಪಿಎಟಿ) ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 26ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾ ಗಿದ್ದು, ₹39,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು 6 ಹೊಸ ಐಸಿಇ ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲಿತ ಎಸ್ಯುವಿ ಮತ್ತು 3 ಬಿಇವಿ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2026–27ರಿಂದ 2030–31ರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 10 ಐಸಿಇ ಎಂಜಿನ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರು ವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸಿವಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2025–26ರಿಂದ 2027–28ರವರೆಗೆ ವರಮಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಶೇ 15ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಪೂರ್ವದ ವರಮಾನ (ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ) ಶೇ 12 ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ ಶೇ 13ರಷ್ಟಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಷೇರಿನ ಮೌಲ್ಯವು ₹3,300 ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>