ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನ

<p><em>ಹರೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್</em></p>.<p>ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿಂತ ನೀರಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಐ.ಟಿ. ಅಥವಾ ಔಷಧ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರತೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಆದರೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ: ‘ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p>ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಹಜ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೀತಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಲಯವಾರು ಆವರ್ತನ (sectoral rotation) ವಿಧಾನವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಲಯವಾರು ಆವರ್ತನ ಅಂದರೇನು: ಹೂಡಿಕೆದಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಂದು ವಲಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಲಯದ ಕಡೆ ಹರಿಸುವುದು ವಲಯವಾರು ಆವರ್ತನ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ವಾಹನ, ಹಣಕಾಸು ವಲಯಗಳು ಇನ್ನುಳಿದ ವಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಐ.ಟಿ ಸೇವೆಗಳ ವಲಯವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಂದಾಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಗಿವೆ. ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಿಸುವುದು, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತ ಇರುವ ಬದಲು, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾದ ವಿಧಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಲಯವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು, ಲಭ್ಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಧಾನವು ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಗೇ ಬಿಡುವ ತಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ತಂತ್ರದ ಪಾತ್ರ: ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ವಲಯವಾರು ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಯೂ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ, ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆದು-ತೂಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನುಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ವಲಯವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಣುವ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಫಂಡ್ಗಳು, ತಮ್ಮ ವಲಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ಗಾತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅವೂ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಫಂಡ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ತಾವೇ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಗಮನಿಸುತ್ತ ಇರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯವಾರು ಆವರ್ತನವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ವಲಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂಕಥನಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತ ಕೂರುವ ಬದಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನುಇದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗುರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಂದಾಜಿಸುತ್ತ ಇರುವುದಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವುದು. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವುಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ಲೈಫ್ ಎಎಂಸಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p> 