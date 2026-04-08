ಕದನ ವಿರಾಮ: ಕುಸಿದ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಓಟ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ 100 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 94 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಶೇ 14.3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 96.83ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಶೇ 13.3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 94.74ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇತ್ತ, ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಓಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಶಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿಡಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಅಂಶ ಶೇ 4.8 ರಷ್ಟು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾಸ್ಪಿ ಶೇ 5.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ರಾತ್ರಿ 9:30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ 500 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಡೌ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು.

ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು.

ಇದೀಗ, ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದ ಜೊತೆ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯುವ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಎರಡು ವಾರ ಇರಾನಿನ ಸೇತುವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.