ಹಣಕಾಸು: ನಿವೃತ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವೇ?

<blockquote>ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ.</blockquote>.<p>ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಕೊನೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಮೂಲವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಡುಗಂಟೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ. ಷೇರು, ನಿಶ್ಚಿತ ವರಮಾನ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆರಾಮವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಇದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೊಡಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಲಾಭವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿನ ನಿಧಿಯು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ತೊಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಜ್ವಾಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೇ ಡಾಲಿಯೊ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು: ‘ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು’.</p>.<p>ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ.</p>.<h3>ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ</h3>.<p>ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. 2004–05ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ 2024–25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ 21 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ–50 ಟಿಆರ್ಐ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ (ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಾರ). ಸಾಲಪತ್ರಗಳು (ನಿಫ್ಟಿ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಸಾಲಪತ್ರ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರುಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನದಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಯಂತ್ರಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಾಗ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ನಿಶ್ಚಿತ ವರಮಾನ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ 2–3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು, ಪ್ರತಿಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಕಾಲದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.</p>.<h3>ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ</h3>.<p>ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹಣ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರುವ ನಿಫ್ಟಿ–50 ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ–50 ಟಿಆರ್ಐ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 14.6ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ, 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಲಾಭ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮುಂದೆಯೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಾಳ್ಮೆ.</p>.<p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶದ ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗದ ಆಯ್ದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 30 ಷೇರುಗಳು, ನಿಫ್ಟಿ–50 ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 50 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಫ್ಟಿ–50 ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಇರಬೇಕು, ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿ ರುತ್ತದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು (ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೊ) ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ 0.10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು, ಬಿಎಸ್ಇ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಹೂರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿ–50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ತತ್ತ್ವ, ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ರೂಪುರೇಖೆಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಸ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಸಲಹೆ<br>ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>(ಲೇಖದಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ 16ರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿವೆ)</strong></p>.<p><strong>ಲೇಖಕ ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ</strong></p>