ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: 600 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್

<p>ಮುಂಬೈ: ಐದು ದಿನಗಳ ಏರುಗತಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 600 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 24,013ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇ;ಲ್ ದಾಳಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p><p>30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 607.08 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 76,802.90ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, 50-ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 154.90 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,013.10ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಐದು ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 3,577.43 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಜಿಗಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 1,006.4 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.</p><p> ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಶೇ.6.69, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಶೇ 3.53, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಶೇ 2.74 ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಷೇರಯಗಳು ಶೇ 2.45 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಹೀಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದವು.</p><p>ಎಟರ್ನಲ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಲಾಭ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇ 0.58ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 79.39 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾಸ್ಪಿ, ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. </p>.ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>