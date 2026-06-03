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ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್–ನಿಫ್ಟಿ ಇಳಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಕುಸಿತ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 5:17 IST
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