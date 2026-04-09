ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್: ಕುಸಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಗುರುವಾರ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 931, ನಿಫ್ಟಿ 222 ಅಂಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು.</p><p>ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.</p><p>931.25 ಅಂಶ ಕುಸಿದ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 76,631.65ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 222.5 ಅಂಶ ಕುಸಿದು 23,775.10ರಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿತು. ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂಬ್ರೊ, ಎಟೆರ್ನಲ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟ ಅನಭವಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಎನ್ಪಿಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದವು.</p>