ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಮರು ಮಾತುಕತೆ ಆಶಯ: ಷೇರುಪೇಟೆ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನೆಡುವೆ ಮರು ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p><p>ಕಚ್ಚಾತೈಲ ದರವು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,263 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 78,111ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 388.65 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 24,231ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ.</p><p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾನದಂಡ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 95.74 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>