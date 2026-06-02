ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ತೈವಾನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ದ.ಕೊರಿಯಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವು ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ತೈವಾನ್, ಜಗತ್ತಿನ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು.

'ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಿಯಾದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಶೇ 86ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣವು $4.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ) ಕಂಪನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ತೈವಾನ್ $5.15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾದ ಕೊಸ್ಪಿ ಶೇ 110 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿದಿದ್ದರೆ, ತೈವಾನ್ ಶೇ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.