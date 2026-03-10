ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿತ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

ಸಿ.ಎ. ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
1. ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ, ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೊಸ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಯದಿರುವವರು ಖಂಡಿತಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಷೇರುಪೇಟೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಷೇರುಪೇಟೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದು.
2. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ?
ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಲಯ ಮತ್ತು ಯಾವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂಬುದುಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಎಐ ಕಾರಣದಿಂದ ಐಟಿ, ಮಿಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಷೇರುಗಳು, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ, ಫಾರ್ಮಾ, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ, ಆಟೊ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್(ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರುಗತಿ) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಿಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
3. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ?
ಕಳೆದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 150ರಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹4.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಯಸುವವರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ಆಭರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಮೇಕಿಂಜ್ ಎಂದು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಏರುಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬಯಸುವವರು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
4 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಾದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ಸೀಸ, ಸತು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಂಬಂಧಿತ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾ: ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಕಾಪರ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ, ವೇದಾಂತ ಷೇರುಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
5. ಯುದ್ಧವಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್ ಷೇರುಪೇಟೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾರಲ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಭಾರತದ ಆಮದಿನ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 60 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 120 ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ 60 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ 147 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ.
6. ಹಸಿರು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದೇ?
ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಬಹುದು. ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿ, ಹೈಡ್ರೋನ್, ಇವಿ ಬಳಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
