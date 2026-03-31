Stock Market: ₹51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕರಗಿದ ಸಂಪತ್ತು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ (ಫೆ.28) ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 9,339 ಅಂಶ (ಶೇ 11.48ರಷ್ಟು) ಕುಸಿದಿದೆ. </p>.<p>ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ₹51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕರಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ₹412 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 86,159 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಜಿಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 71,947 ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 14,211 ಅಂಶ (ಶೇ 16.49ರಷ್ಟು) ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.