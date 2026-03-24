ಟ್ರಂಪ್‌ ಮಾತಿಗೆ ಷೇರುಪೇಟೆ ಚೇತರಿಕೆ

'ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 11ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು' ಎಂದು ಲೆಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗೌರವ್ ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.