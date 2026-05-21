ಅಸ್ಥಿರ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿರ ವಲಯಗಳು

<p><em>ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್</em></p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಕೋವಿಡ್–19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು, ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸವಾಲಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಲಯಗಳು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಲಯ (ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಲಯ). ಇವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಇತರ ವಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಇತರ ವಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಷೇರುಪೇಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 57ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಈ ಏರಿಕೆಯು ನಿಫ್ಟಿ–50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಂಡ ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಎಸ್ಇ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಜಿಗಿಯಿತು. ಈ ಎರಡು ವಲಯಗಳ ಗಟ್ಟಿತನವು ಈಚೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರ ನಂತರ ನಿಫ್ಟಿ–50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಎಸ್ಇ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ–ಅಂಶವು ಈ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪುಟಿದೇಳುವ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಇವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಲಯಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಫಾರ್ಮಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಡೊವ್ ಜೋನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆವರೇಜ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ’ವು ಕಂಡಿದ್ದ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಬಡಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿತನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ವಲಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ವಲಯದ ಉತ್ಪನ್ನ, ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅದು ಐಚ್ಛಿಕ ಅಲ್ಲ. ಇದುವೇ ಈ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದರ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದೂಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಇರುವ (ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಠಾತ್ ಎದುರಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ವರಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ... ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯವು ವಹಿವಾಟಿನ ಗಾತ್ರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಜೆನರಿಕ್ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವಾ ವಲಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ–ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೋವಿಡ್–19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನ.</p>.<p>ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತು. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಾವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ, ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲಟವೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡವು. ಇದು ಈ ವಲಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯು 2019–20 ಮತ್ತು 2020–21ನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವರಮಾನ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆ, ಸವಕಳಿ ಪೂರ್ವದ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿರುವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದುದರ ಹಾಗೂ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ, ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಗಳು ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವರಮಾನ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನಂದಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮನವಿಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಲಯಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯಗಳು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಎಂ.ಡಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p> 