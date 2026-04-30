ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮಾತು: ವರುಣ್ ಬೆವರೇಜಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌

ವರುಣ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹600ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನವು ₹6,570 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಪೂರ್ವದ ವರಮಾನ (ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ) ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ₹1,530 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು (ಪಿಎಟಿ) ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹880 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯ (ಸಿಎಸ್ಡಿ), ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 74, ಶೇ 7 ಮತ್ತು ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂಬೂಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಪಿಕಾನ ಎಂಬ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟ್ವಿಝಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2026 ಮತ್ತು 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 4 ಮತ್ತು ಶೇ 6ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ. 2025ರಿಂದ 2027ರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಶೇ 16ರಷ್ಟು, ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ ಶೇ 20ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಬೆವರೇಜಸ್ನ ಷೇರಿನ ಮೌಲ್ಯವು ₹523.25 ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</p>