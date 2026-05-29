ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂಕಣ: ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ!

<blockquote>ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ತಂತಾನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ತಬ್ಬಲಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಯಾವಾಗ?</blockquote>.<p>ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎಂದು ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚಮರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ನವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 78 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದ ರುಚಿಯನ್ನೇ ನೋಡದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಇವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವನೇ ರಾಜ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ, ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೋಟಾ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೋಟಾ, ದಲಿತ ಕೋಟಾ ಎಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕುರುಬರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುರುಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ತರಾತುರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ಎಂದೇ ವಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಾಲವೇ ಸಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಸಾ ಭಾಂಡಗೆ, ಅಶೋಕ್ ಗಸ್ತಿ, ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಶಾಂತಾರಾಮ ಸಿದ್ದಿ, ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಳು ಅನಾಥ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಬರಬಾರದು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಪಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರೀ ಪ್ರಬಲ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರು, ಹೆಳವರು, ಬುಡುಬುಡುಕಿ, ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲ, ಶಿಕ್ಕಲಿಗರ್, ಗೊಂಧಳಿ, ದಾಸರಿ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ, ಮೇದ, ಗೌರಿಗ, ಶಿಂಪಿ, ರಂಗಾರಿ, ಕುಲಾಲ, ಕುಂಬಾರ, ದರ್ಜಿ ಸಮುದಾಯದ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಒಳಪಂಗಡಗಳು, ಹಂದಿಗೊಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಜಾತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಬ್ಬಲಿಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಮೇಲ್ಮನೆ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆರಂಭವಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1907ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ‘ನ್ಯಾಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಭೆ’ (ಮೈಸೂರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್) ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರರ ಸಭೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 1914ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 1923ರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಬಲವನ್ನು 50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬದಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಬಂದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ 75 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ 224 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸದಸ್ಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಾದರೂ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.</p>.<p>1970ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಯುಗ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು. ಅರಸು ಅವರು ಎಲ್.ಜಿ. ಹಾವನೂರು ವರದಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಿ, ಅದುವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರು. ಕುರುಬ, ಈಡಿಗ, ಬೆಸ್ತ, ನೇಕಾರ, ಗಾಣಿಗ, ಮಡಿವಾಳ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಮುಂತಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಕಾಲ. ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತ ಕಾಳಜಿ ಬರಿಯ ಬಾಯಿಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ರಾಜಕೀಯ ತಬ್ಬಲಿಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>