ಬೆರಗಿನ ಬೆಳಕು: ನಾಲ್ಕು ಹಿತಗಳು

3. ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆ: ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಅಪಾರ ನೋವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. “What cannot be cured should be endured”” ಯಾವುದು ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹನೆ ವಜ್ರದ ಕವಚ.