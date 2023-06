ಬೆರಗಿನ ಬೆಳಕು | ಸ್ವತ: ಸಿದ್ಧ ಮೋಕ್ಷ

ವಿವರಣೆ:

ಮಾನವನ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾಲ್ಕು ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಬಿಡುಗಡೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ? ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ, ಚಿಂತೆ, ದು:ಖ, ಅಶಾಂತಿ, ನಿರಾಸೆ, ಹತಾಶೆ, ಔದಾಸೀನ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮೋಕ್ಷವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆನಂದಮಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಳು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥಾಪೇಕ್ಷೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕಾಮ ಆತ್ಮಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕದಿಂದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕಂಡು, ಧರ್ಮದಿಂದ ತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕಬಹುದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ.



“ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವೃಜ |

ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ

ಶುಚ: ||”



“ಎಲ್ಲ ಆಚಾರಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸರ್ವಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತೇನೆ”. ಹೇಳಿಕೆಯೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವೇ? ಅದಕ್ಕೇ ಕಗ್ಗ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವಸರ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆತ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. “Extraordinary people do not do extraordinary things. They do ordinary things extraordinarily well”

ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ

ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಕಗ್ಗ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.