ಗತಿಬಿಂಬ: ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದೆ ಸವಾಲು ಸಾಲು

<blockquote>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ನಡೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಚುರುಕು ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.</blockquote>.<p>‘ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ನಂಬುಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಜ್ಜಯ್ಯ’ನ ಭಕ್ತರಾದ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ‘ಅಜ್ಜ’ನಾಗಿಯೂ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ನಾಡಿನ ಜನರ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’ಗಳು ಫಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಗುರುತರ ಹೊಣೆ ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಚಣ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಓಡಾಟ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಇರುವ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಕೊನರಿ, ಗಿಡವಾಗಿ, ಮರವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಷ್ಟೇ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿದೀತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ‘ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ’ ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಇದು ಸೌಜನ್ಯದ ನಡೆ. ಆಡಳಿತದ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ‘ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ₹10 ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಡಿ’ ಎಂಬ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆ ನೀಡು ವಾಗಲೂ ಕೃತಿಗಿಳಿಯಬೇಕು. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಮರೆತೇ ಹೋದಂತಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ‘ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ’ ಎಂಬಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಲಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ನನ್ನ ಗುರಿ. ಸಚಿವರು–ಶಾಸಕರು ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಲಂಚ ಎಂಬುದು ನಿಗದಿಯಾಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಸಾರಿಗೆ, ಅಬಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ–ಪಾಲಿಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೊಡದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿತ್ಯವೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದು ಸುಸ್ತೆದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಬಡ ಬೋರೇಗೌಡನ ಅಳಲು. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಲಂಚದ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿಸಲು ಕಾಸು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹುದ್ದೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪಿದರಷ್ಟೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದೀತು. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮೊದಲಾದರೆ, ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾರು. </p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಗಳೇ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದವು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭಾರದಿಂದ ಕುಸಿದೇ ಹೋಗುವಂತಿದ್ದ ಬಡ–ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಆಸರೆಗೋಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಗಣ್ಯ ಎನಿಸಿದವು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಬದ್ಧವೆಚ್ಚದ ಜತೆಗೆ, ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯ ಹೊರೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದೀತು. ಆದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಜತೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅವಧಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ.</p>.<p>ಏಕೆಂದರೆ, 2028ರ ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನಸು ಈಡೇರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಜಟಿಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಗಮ ಕೂಡ. </p>.<p>ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರತರದ ಆಕ್ಷೇಪ ಗಳಿದ್ದವು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದುಂಟು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ‘ಬಂಧ’ವು ಸೋಕದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾದುದು ಆದ್ಯ ಕೆಲಸ.</p>.<p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ–ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ಇತ್ತು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಿರಿಯರೇ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪರ್ವ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೂ ಉಳಿದವರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಜತೆಗೆ, ಕಿರಿಯರು ತರುವ ಕಿರೀಟವೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತರುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸದು.</p>.<p>ದೇಶದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ಯವರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ ₹1,413 ಕೋಟಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಲಂಚಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಚಿವರೂ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. </p>.<p>ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ‘ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಒಡ್ಡೋಲಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾರದ, ‘ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಿರು, ಮದದ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯದಿರು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಲಿಸದಿರು, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಿರು, ಪರರ ಉತ್ತಮ ಗುಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದಿರು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ‘ಮಾನವಂತರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸದೆ, ಅಯೋಗ್ಯ ರನ್ನು ಮನ್ನಿಸದೇ ಇರು. ಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸು. ಪರನಿಂದೆ ಆಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ವಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರು, ಆಪ್ತರಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದವರನ್ನು ದೂರವಿರಿಸು’ ಎಂದೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. </p>.<p>ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ, ಅವರ ಸುತ್ತ ಅಪಮಾರ್ಗಿಗಳು ಠಳಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಜ್ಜನರು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ, ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಜನಹಿತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಪಾಲನೆಯಾದರಷ್ಟೇ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.</p>.<p>ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಎಐಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ‘ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ’ ಎಂಬಂತೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸಂತೆ ಸಾಕಲೇಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಫಲವತ್ತಾದ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಋಜುಮಾರ್ಗ.</p>.<p>‘ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಶರಾವತಿ ಯೋಜನೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಉಳುವವನೆ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ‘ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾಂಡ್’ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಯೋಜನೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅವರದ್ದೇ ಸಮುದಾಯವರಾದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಕಾಸಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ಅನೇಕರು ಹೀಗೆ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹಿಂದಿನವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ‘ಕಾವೇರಿ’, ಗೃಹ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ‘ಕೃಷ್ಣಾ’ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ‘ಅನುಗ್ರಹ’ ವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹವಾಗಿ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಕುಮಾರಕೃಪಾವನ್ನು ಒಡೆಸಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿ ಚೆಂದಗಾಣಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಕೆಡಹುವುದಲ್ಲ. ‘ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ’ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದಂತೂ ತರವಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a 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