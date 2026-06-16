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ಗತಿಬಿಂಬ: ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದೆ ಸವಾಲು ಸಾಲು

ೈ.ಗ.ಜಗದೀಶ್‌
ವೈ.ಗ.ಜಗದೀಶ್‌
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:14 IST
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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ನಡೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಚುರುಕು ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
Karnataka politicsD K Shivakumar

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