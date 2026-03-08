ಗತಿಬಿಂಬ: ಒಳಮೀಸಲು; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸವಾಲು

<p>‘ನ್ಯಾಯವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟವು ನನಗೆ ಹರ್ಷದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ’</p> <p><strong>-ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್</strong></p> <p>ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಾಲುಗಳಿವು. </p> <p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆಯ ಆಶಯಗಳು ಮಾತಿನ ಹಂಗು ದಾಟಿ ಕೃತಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಂದೆ ಅಂತಹದೇ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇದೆ. </p> <p>ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿ ಕರಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ದೂಡಿತ್ತು. ಅಂತಹ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು, ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ‘ಅಂಕುಶ’ವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು, ದುಷ್ಟಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಹದೊಂದು ಕಠಿಣ ಶಾಸನ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅರಸು ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯವರು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಲು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಬಳಸದ ಅರಸು ಅವರು, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. </p> <p>ಈಗ ಅಂತಹ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನೇ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾದರೂ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಭದ್ರರು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರು ಬಿಡಲೊಲ್ಲರು. ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ನಿಷೇಧ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅನುಮೋದನೆಯೂ ದೊರೆಯಿತು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುವ ಸಚಿವರೇ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದರು. </p> <p>ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವರದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2018ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತಾದರೂ, ಅದು ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್–ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದಿಡಲು, ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಇರುವಾಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕಲಿಗ–ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ವರದಿ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವರದಿಯ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. </p> <p><strong>ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ:</strong></p> <p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗಿದಾರ ಸಚಿವರ ಪೈಕಿ ಬಲಗೈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಮ, ಲಂಬಾಣಿ ಮತ್ತು ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯ ಸಚಿವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾನೂನಿನ ದಾರಿಯೂ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ (ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ) ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಯೋಗವು ಉಪ ಜಾತಿಗಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. ಬಳಿಕ ಐದು ಪ್ರವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿತು.</p> <p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ 101 ಮೂಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ಐದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೇ 17 ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಎ’ಗೆ ಶೇ 1 (ಒಟ್ಟು ಜಾತಿಗಳು 59 ಜಾತಿಗಳು), ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಬಿ’ಗೆ ಶೇ 6 (18 ಜಾತಿಗಳು), ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಸಿ’ಗೆ ಶೇ 5 (17 ಜಾತಿಗಳು), ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಡಿ’ಗೆ ಶೇ 4 (4 ಜಾತಿಗಳು), ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಇ’ಗೆ ಶೇ 1ರಂತೆ (3 ಜಾತಿಗಳು) ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ, 101 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಡಗೈ, ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಸ್ಪಶ್ಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಶೇ 17ರಷ್ಟಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿರುವ ‘ಎ’ ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ 6, ಬಲಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿರುವ ‘ಬಿ’ ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ 6 ಹಾಗೂ ಸೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳಿರುವ ‘ಸಿ’ ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಈ ಹಂಚಿಕೆಯಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ತಮಗಿಂತ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುವ ಜಾತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಣಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.</p> <p>ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 15ರಿಂದ ಶೇ 17ಕ್ಕೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 3ರಿಂದ ಶೇ 7ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮೀಸಲಾತಿಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 56ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 50 ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ಸಾಹ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೆಲವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೂ ತಡೆ ಬಿದ್ದಿತು. </p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ (ಉಪವರ್ಗೀಕರಣ) ಮಸೂದೆ’ ಮಂಡಿಸಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ, ಮಸೂದೆಗೆ ಅವರು ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p> <p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಶೇ 2 ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಶೇ 4ರ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.</p> <p>ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸದೇ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ 56,432 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೀಸಲು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 3ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಶೇ 2 ಹಾಗೂ ಶೇ 4ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.</p> <p>ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಯೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಡಗೈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಚಿವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾಲು ಸಿಗದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ, ಶೇ 15ರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರು ಹಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.</p> <p>ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯವು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿ ಇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದಂತೆಯೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಮುಂದೂಡಲು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವ ಸಮೂಹ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. </p> <p>ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಮಯೋಚಿತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ದೃಢ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 50ರಿಂದ ಶೇ 56ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಂಸದರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಸಂಸದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗ, ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.</p> <p>ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಉಂಡ ಬಲಗೈ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಯವರು ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಎಡಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳವರು ಹಾಗೂ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉದಾರತೆ ತೋರಬೇಕು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಮಾತನಾಡುವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಾವೇ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಸಾಕಾರಗೊಂಡೀತು. </p> <p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: </strong></p> <p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಹೊರುವ ಜತೆಗೆ, ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p> <p>ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಜನಗಣತಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನೆರವು ಸಿಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೇ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ಅವರು ಮುಂದಿದೆ. </p> <p>‘ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯೇಕೆ? ಅಧಿಕಾರವೇನೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ; ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಶಾಶ್ವತ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯ 