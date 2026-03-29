ಗತಿಬಿಂಬ ಲೇಖನ: ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್!

<p>‘ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಲು ನಾಲ್ಕೋ, ಐದೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೇಬೇಕು’ ಎಂದು ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ರಾಜ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಸಕರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಇಣುಕಿದರೆ, ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಸದನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೋಭಿಲಾಶೆಗೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸದನದ ಕಲಾಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿರಳಾತಿವಿರಳ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿ 11 ಅಮಾಯಕರ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ, ಆಡಳಿತಾಂಗ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮಾನ ಪಾಲೂ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಆಡುವ ಐದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಚೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರು, ‘ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಾಕು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಗೌರವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಂಗಲಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಶಾಸಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p><p>‘ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ₹2,000 ದಿಂದ ₹20,000 ವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ 16 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,600. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, ‘ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್. ಅದೂ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಐದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. </p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು, ‘ಶಾಸಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವಿಐಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಘನತೆವೆತ್ತ ಪೀಠ’ದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವೆ’ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಕರೆಯಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.</p><p>‘ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಹಲವು ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಸದನದ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರಾಯಿತ್ವ ಹೊತ್ತ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದಾಗ ತಿದ್ದಬೇಕಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಶಾಸನಸಭೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಜ್ಜೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಘನತೆವೆತ್ತ ಸದನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. </p><p>ಶಾಸನಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತುವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾದ, ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಾಂತವೇರಿಯವರು ‘ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಾಗಿರುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಸನ ರಚಿಸುವುದೇ ವಿನಃ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇರಲು ಒಂದು ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಶಾಂತವೇರಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ; ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಂತರ ನನಗೆ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಂತಹವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು?</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠವನ್ನು ಎಚ್.ಎಸ್. ರುದ್ರಪ್ಪ, ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ, ಕೆ.ಎಚ್.ರಂಗನಾಥ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ, ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತಹವರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಗದರಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ. </p><p>ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಬಿಎಂಐಸಿ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ, ಈಗಿನ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಸದನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅಶೋಕ ಖೇಣಿ ಆಗ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲೇ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲು ಅಶೋಕ ಖೇಣಿ ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು, ‘ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸದನ’ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಹಟ ಬಿಡದ ಖೇಣಿಯವರು, ‘ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಗ್ರರಾದ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು, ‘ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪೀಠದ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಖೇಣಿಯವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು.</p><p>ಶಾಸಕರು ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದಾಗ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ವಿವೇಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರೆ ಸದನದ ಘನತೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸದನದ ಹೊರಗಡೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮುತ್ಸದ್ದಿತನ ಮೆರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವುದು ರಹಸ್ಯವೇನಲ್ಲ.</p><p>ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು, ರೈತ, ದಲಿತರ ವಿಷಯ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಜನಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪರಂಪರೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿ ದಬ್ಬಣ ತೆಗೆಯುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದರಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರಾಸೆ ಬುರುಕರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ, ಈಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಸರಳತೆ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಾಗದು. ಅಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. </p><p>ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು, ಟಿಕೆಟ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಜನಪರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಶಾಸನ ರಚನೆಯ ವೇಳೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯೇ ನಡೆಯದೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ಅದು ಸದ್ಯದ ವಿಪರ್ಯಾಸ.</p><p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹20 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದು ಹೌದು. ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೇ ವಿನಃ, ಶಾಸಕರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ವಾದವೇ ಅರ್ಥಹೀನ.</p><p>ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಕ್ಲಬ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕ್ಲಬ್ ಸುಧಾರಣೆಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಕ್ಲಬ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್, ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಟವೆಲ್ ಹಾಕಿ, ಲಾಬಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಹೀಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಜನೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ.</p><p>ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರಾದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಶಾಸಕರಾದವರಿಗೆ ವೇತನ, ಕ್ಷೇತ್ರ–ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್, ಕಚೇರಿ ಭತ್ಯೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಭತ್ಯೆ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಜಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಅವರೇನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳಲಾರದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ನಗರದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರಂತೂ ಶೆರಟನ್, ಸ್ಕೈಬಾರ್ಗಳಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೂ ಆಗದು. ಟಿಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ₹1 ಸಾವಿರವೋ ₹2 ಸಾವಿರವೋ ತೆತ್ತು ಬರುವ ಧಾರಾಳಿತನವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಥೈಲಿ ಇರುವವರು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಎಂದು ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸದನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವವರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಹೇಳುವ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸದನದ ಹಿರಿಮೆ ಬೆಳೆದೀತು. </p><p>'ಆಸೆಯೆಂಬುದು ಅರಸಿಂಗಲ್ಲದೆ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗುಂಟೆ ಅಯ್ಯಾ?. . . ಈಸಕ್ಕಿಯಾಸೆ ನಿಮಗೇಕೆ? ಈಶ್ವರನೊಪ್ಪ. . .' ಎಂದು ವಚನಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಅವರು, ಇಂತಹ 'ಆಧುನಿಕ ಅರಸ'ರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು!</p> ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>