ಗತಿಬಿಂಬ: ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ! ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ?

<p>‘ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ ತೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ’ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಅಗೆದರೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲ ಕೆರೆದರೆ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸೆರಗಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗರು ಮರೆತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಪೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ, ಅಪಾರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸಾಲಿನ ಗುಡ್ಡಗಳು ಈಗ ಕಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನಗರವಾಸಿಗಳ ಆಸೆ ತೀರಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ, ವಾಹನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೆದ್ದಾರಿಯಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವನ್ನು ಬಲಿಗೊಡುತ್ತಲೇ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಘಟ್ಟದ ತುದಿ ಹೋಗಲಿ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಹುಟ್ಟದು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬಸವಳಿದು ಹೋಗಿರುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಬಗೆಯುವ, ಕೊರೆಯುವ, ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಧೂರ್ತತನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಬುಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಣಿವರಿಯದೇ ನಡೆದ ಜನ ಚಳವಳಿಗಳು ತಾಯಿಯೊಡಲನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿವೆ. </p>.<p>ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೇನು? ನಾಡು ಕೆಟ್ಟರೇನು? ನಾಡಾಡಿಗಳು ಕಂಗೆಟ್ಟರೇನು? ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ, ಸದಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಜೋರಿ ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಕು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮವು 2,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹9,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮರು ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 352.77 ಎಕರೆ ಬೇಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 133.81 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿತು. ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2024ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಿಂಹದ ಬಾಲದ ಸಿಂಗಳೀಕಗಳ ಆಸರೆಯ ತಾಣ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜನ ವಿರೋಧದ ಬಳಿಕ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಮಂಡಳಿ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಂಡವನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂಡ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಡ್ತಿ–ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತಾರು ಯೋಜನೆ ಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟ ಗಾರರ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುಂಬೆ–ಹೆಬ್ರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೂ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹2.33 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ₹6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವದಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ತೆಗೆಯಲು ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾನಾ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ತಗಲುವ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯೇ ಆಗದಂತೆ ಯೋಜನೆ ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಳುವವರಿಗೆ ಇಂತಹದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂದಾಜು ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಬಾಚಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ₹45 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೆ. ಅದೇ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಗಳಾದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಎಂದು ಶೇ 10 ಹೊಡೆ ದರೂ ₹500 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಳ್ಳಗಂಟು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ತಿಜೋರಿ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾನಿರಹಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ‘ಧನ ಸಹಿತ’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಥೆ ವಹಿಸುವುದರ ಗುಟ್ಟಿದು. </p>.<p>ಹಾಗಂತ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಆಗರವಾದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವೇ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದವು. ತುಂಗಾ ಮೂಲ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ, ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಶ್ರಮವರಿಯದ ಕಾಳಜಿಪರರ ಹೋರಾಟ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಂತಹುದೇ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಡ್ಡುವ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಜನ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಚಳವಳಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡ್ತಿ–ಅಘನಾಶಿನಿ, ಶರಾವತಿ, ಆಗುಂಬೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು. ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದಲೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸು ತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಸಂತೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಆಂದೋಲನದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೂ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವವರು, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಡಿನ ದುರಂತ ಕತೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿವೆಯೇ ವಿನಾ ಜನ ಕಾಳಜಿಯ ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 2013ರಲ್ಲಿ ₹8,323 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ಈಗ ₹23,231 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಬಯಲು ನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ ಕಸಿಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಕಡಿಮೆ </p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ಯೊಂದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 31,231 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ಅಂದರೆ, ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಕುಸಿತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಡೆ ನಿಲಬಹುದಲ್ಲದೆ/ ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಡೆ ನಿಲಲುಬಾರದು/ ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ/ ಬೇಲಿ ಕೆಯ್ಯ ಮೇವಡೆ... ತಾಯ ಮೊಲೆವಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ...’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ.</p>.<p>ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರಾಗಿಸಿರುವವರು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವೆಂಬುದು ತಾಯ್ತನದಲ್ಲಿ ಜನ, ನೆಲ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ಹಾಲೇ ವಿಷವಾಗತೊಡಗಿದರೆ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಜನರು ಯಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಬೇಕು?