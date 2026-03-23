ಬಲಗೈ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 25ರಂದು

ಆಳಂದ: 'ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಆಯೋಗವು ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರದ ದಯಾನಂದ ಶೇರಿಕಾರ, ಬಾಬುರಾವ ಅರುಣೋದಯ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಾಯಕವಾಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯ ಬಲಗೈ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ವರದಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯು 101 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪ್ಯಾಟಿ, ಮುಖಂಡ ಆನಂದರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ, ಮಹಾದೇವ ಮೋಘಾ, ಬಸವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಝಳಕಿ, ಮಹಾದೇವ ಜಿಡ್ಡೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಂಗಲೆ, ಚಂದ್ರಶಾ ಗಾಯಕವಾಡ, ದತ್ತಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಬೋಸ್ಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-31-805773385