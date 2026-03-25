ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ₹16.17 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಚ್.ವಿ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ (ಕೆಆರ್ಎಸ್)ದಿಂದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದ್ದ.</p>.<p>ಕಚೇರಿಯ ಹಣವನ್ನು 2022ರಿಂದಲೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಂತೋಷ, 2023ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ 181 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 11ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವೇಳೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ (ಸ್ಥಿರ–ಚರ) ಮೌಲ್ಯ ₹13,46,261 ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು, ಎರಡು ಬೈಕುಗಳೂ ಇದ್ದವು.</p>.<p>ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೋ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ, ಅದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ₹16.17 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 2022ರ ಅ. 15ರಿಂದ 2025ರ ಜೂನ್ 24ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ₹12.19 ಕೋಟಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'2022ರ ಬಳಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಹಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಆ ಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಆತ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆತನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಈಚೆಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಕೆಆರ್ಎಸ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-25-593317080