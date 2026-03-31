ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ದಳ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಓಡಿಹೋಗುವ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ನೀಡುವ ತಿಂಡಿ, ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ದೋಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಹಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಕನಕ, ಪೃಥ್ವಿ, ರಫೀಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-18-1253258918</p>